Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : le titre se replie après un placement d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Les fondateurs et actionnaires historiques de Cornershop, une start-up chilienne rachetée par Uber, s'apprêtent à vendre 25,3 millions d'actions du géant américain des VTC dans le cadre d'un placement estimé à un peu plus d'un milliard de dollars. Après un début de séance dans le rouge, l'action du groupe de San Francisco gagne actuellement 0,5%, alors que le Nasdaq progresse lui de plus de 1,2%. La lourdeur du titre semble cependant liée, pour l'essentiel, à une décision de justice défavorable rendue vendredi soir par une cour de justice de Californie. Pour le tribunal d'Alameda, la 'Proposition 22' mise en place par Uber et d'autres sociétés du secteur afin de préserver leur modèle de plateforme fonctionnant sur la base de chauffeurs 'indépendants' et non salariés est en effet 'inconstitutionnelle' au sens où elle limite l'autorité du corps législatif. Selon la cour, la proposition a établi une barrière trop difficile à franchir en conditionnant tout amendement à l'obtention d'une majorité des sept huitième au parlement californien, un seuil qu'elle juge beaucoup trop haut. Wall Street mise malgré tout sur un appel de la part d'Uber et de ses comparables, tels que Lyft, voire sur l'éventualité d'une victoire au bout du compte des spécialistes des VTC.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +2.33%