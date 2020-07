Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : le titre s'envole après le rachat de Postmates Cercle Finance • 06/07/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Uber a annoncé l'acquisition de la société américaine de livraison de nourriture Postmates pour environ 2,65 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction par actions. L'action Uber gagne près de 5% en début de séance après cette annonce. Dans un communiqué, la société mondiale de covoiturage a déclaré que Postmates est 'très complémentaire' d'Uber Eats, son propre service de livraison de nourriture, avec des zones géographiques ciblées 'différenciées' et des données démographiques sur les clients. Le groupe basé à San Francisco cite en particulier les relations étroites de Postmates avec les restaurants de petite et moyenne taille, et en particulier les restaurants locaux. Postmates livre également de l'épicerie et de l'alcool. 'Il s'agit clairement d'une décision agressive d'Uber visant à éliminer un concurrent sur le front d'Uber Eats et à consolider davantage sa position sur le marché, d'autant plus que la pandémie COVID-19 continue de se concentrer davantage sur les livraisons que sur le covoiturage à court terme, 'a déclaré un analyste de Wedbush. Uber va émettre environ 84 millions d'actions ordinaires pour le rachat de 100% des capitaux propres de Postmates.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +5.35%