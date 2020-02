Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : le titre grimpe après des trimestriels solides Cercle Finance • 07/02/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le titre Uber s'inscrivait en nette hausse vendredi à la Bourse de New York suite à la publication de résultats trimestriels bien accueillis par les analystes. Au titre de son quatrième trimestre, clos fin décembre, le spécialiste des VTC a fait état jeudi soir d'une croissance de 37% de son chiffre d'affaires, à 4,1 milliards de dollars, assortie d'une perte nette de 1,1 milliard de dollars. Ce matin, les analystes de Wall Street saluent des résultats en ligne avec leur estimations, voire légèrement supérieurs aux attentes, ainsi que des objectifs de rentabilité largement améliorés. Le groupe de San Francisco a en effet déclaré hier qu'il envisageait de devenir rentable d'ici à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire avec un an d'avance sur sa feuille de route initiale. 'C'est un véritable choc, car nous envisagions au mieux des comptes dans le vert à la mi-2021, ce qui nous conduit à saluer la capacité d'Uber et de son conseil d'administration à écouter les investisseurs en mettant le holà à des dépenses qui étaient jusqu'ici dignes d'une rock-star des années 1980', se félicitent les équipes de Wedbush Securities. Un avis partagés par les analystes de Susquehanna. 'Dans l'ensemble, nous estimons qu'Uber fait des progrès et l'amélioration de sa rentabilité montre bien que le marché américain des véhicules avec chauffeur est en voie de rationalisation', souligne le broker. Pour New Street Research, cette publication illustre la qualité du dossier, une observation qui pousse le bureau de recherche indépendant à relever son objectif de cours à 58 dollars. Le titre gagne actuellement 7,6% à 39,9 dollars, tandis que le Nasdaq cède 0,4%. Ses gains atteignent désormais plus de 33% depuis le début de l'année.

