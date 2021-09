Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : le titre bondit après le relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - Le titre Uber signe mardi l'une des progressions les plus notables du marché boursier américain après avoir un relèvement de ses objectifs pour le trimestre en cours. A 10h30 (heure de New York), l'action grimpe de plus de 9%. Au même moment, l'indice S&P 500 ne gagne que 0,1%. Le groupe technologique a fait savoir ce matin qu'il attendait désormais des facturations brutes de 22,8 à 23,2 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 22 à 24 milliards de dollars jusqu'ici. Son résultat opérationnel ajusté (Ebitda) est lui attendu entre -25 et +25 millions de dollars, contre un objectif d'une perte inférieure à 100 millions précédemment. Dans un avis financier, le groupe américain explique que ces prévisions plus optimistes sont dues à la fois à une amélioration de ses activités dans les VTC ('Mobility') et à la livraison de repas à domicile ('Delivery'). Les analystes de New Street Research font remarquer que ce relèvement d'objectifs intervient après qu'Uber 'a investi de manière agressive dans les avantages proposés à ses chauffeurs afin de les remettre derrière leur volant'.

