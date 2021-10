Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : le rachat de l'application Drizly est finalisé information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé mercredi la finalisation du rachat de Drizly, une application de livraison d'alcool à domicile, pour un montant de quelque 1,1 milliard de dollars. Le groupe de San Francisco indique qu'il compte désormais intégrer la place de marché de Drizly au sein de son offre Uber Eats, où la demande des consommateurs pour la livraison d'alcool a explosé de 200% l'an dernier. L'application Drizly continuera par ailleurs d'exister en tant que marque indépendante. Pour financer l'opération, Uber a dû émettre 18,7 millions de nouvelles actions, un versement qui s'est assorti du paiement d'une somme en cash. Présent dans plus de 1600 villes et 33 Etats américains, Drizly met en relation les détaillants locaux avec les consommateurs finaux à l'aide de sa plateforme.

