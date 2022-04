Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: le port du masque levé dans les VTC aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'action Uber progresse de presque 2% ce mardi à la Bourse de New York sur des espoirs de reprise de l'activité après l'annonce de la levée du port du masque dans les véhicules du groupe aux Etats-Unis.



Dans un post publié sur son compte Twitter officiel, le spécialiste des VTC indique que que le port du masque, bien que toujours recommandé à bord de ses véhicules avec chauffeur, n'est plus obligataire chez les passagers américains qui commandent des courses via l'application.



Dans le même ordre d'idée, les clients d'Uber aux Etats-Unis seront de nouveau autorisés à s'asseoir sur le siège avant.



L'évolution de l'approche d'Uber face au Covid permet aux investisseurs de retrouver un peu d'optimisme quant à un redémarrage progressif de l'activité et au cours de Bourse de progresser de plus de 1,8% mardi matin dans un marché boursier américain légèrement haussier (+0,5%).



Uber Technologies a prévu de publier ses résultats de premier trimestre le 4 mai prochain.





