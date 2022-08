Uber : le free cash flow surprend favorablement

(AOF) - Le géant américain de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) et de la livraison de repas à domicile, Uber, est attendu en forte hausse après avoir dévoilé un free cash flow de 382 millions de dollars au deuxième trimestre, bien supérieur aux attentes (263,2 millions de dollars) et en amélioration de 780 millions de dollars sur un an. Il affiche une perte nette de 2,6 milliards de dollars contre un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars, un an auparavant. Les revenus ont bondi de 105% à 8,1 milliards de dollars. Ils ont bondi de 111% à taux de change constants.

Les réservations brutes ont augmenté de 33% à 29,08 milliards de dollars. Elles sont en hausse de 36% à taux de change constants.

Au troisième trimestre, Uber vise un Ebitda ajusté compris entre 440 et 470 millions de dollars contre 364 millions au deuxième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS