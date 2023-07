Uber: le directeur financier Nelson Chai donné partant

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Uber est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street alors que son directeur financier Nelson Chai, envisage de quitter la société de covoiturage, selon Bloomberg citant des personnes familières avec le sujet. Arrivé chez Uber en 2018, Nelson Chai a informé le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, de son intention de passer à autre chose, bien qu'aucune décision n'ait été prise quant à la date de son départ. Il a été directeur financier de Merrill Lynch et de Nyse Euronext.

