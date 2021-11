Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : lancement de l'abonnement préférentiel Uber One information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé mercredi le lancement d'Uber One, un programme devant permettre d'obtenir des remises sur les déplacements en VTC ainsi que sur les commandes de courses et de repas. Pour un abonnement de 9,99 dollars par mois, ou 99,99 dollars par an, les membres de ce service préférentiel pourront obtenir une ristourne de 5% sur les courses avec chauffeurs. Le programme concerne également les commandes réalisées auprès de restaurants, tout comme les livraisons de courses alimentaires et d'alcool, là encore proposées avec un rabais de 5% sous condition d'éligibilité. Les frais de livraisons seront par ailleurs gratuits pour toute commande de repas d'un montant supérieur à 15 dollars, ou 30 dollars pour ce qui concerne les livraisons de courses. Les abonnés auront par ailleurs accès à toute une série de promotions et d'opérations spéciales, promet le groupe technologique.

