Uber lance une offre de $14,8 mds sur Delivery Hero

Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE , valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

Le rachat de Delivery Hero élargirait le réseau de livraison de repas d'Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais attirerait également l'attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement de leurs activités.

Uber, qui a subordonné l'acquisition à un seuil d'acceptation minimum de 50% plus une action, proposera 41,50 euros en espèces par action.

L'offre représente une prime d'environ 34% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Delivery Hero sur les trois mois précédant l'annonce de l'opération.

Dans le cadre de cet accord, Delivery Hero a accepté de céder une partie de ses activités, couvrant 14 marchés, à la société d'investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d'euros.

Selon Uber, son actionnaire principal Prosus PRX.AS a accepté de céder sa participation, qui s'élève à un peu moins de 17%, dans la société de livraison de repas.

En incluant les produits dérivés, Uber s'était déjà assuré une participation d'un peu moins de 37% dans Delivery Hero.

L'action Delivery Hero recule de 1,5% dans les premiers échanges jeudi.

(Rédigé par Hakan Ersan et Miranda Murray, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)