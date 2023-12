Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber: la hausse se poursuit, l'effet S&P 500 perdure information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 16:38









(CercleFinance.com) - Le titre Uber prolonge son mouvement haussier mardi, alignant une cinquième séance consécutive de progression dans l'optique de sa prochaine intégration au S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains.



Le spécialiste américain de la mobilité, dont l'action a déjà grimpé de 152% cette année, avance actuellement de 0,4%, ce qui porte sa capitalisation boursière à plus de 128 milliards de dollars.



S&P Dow Jones Indices avait annoncé la semaine dernière qu'Uber ferait son entrée dans l'indice à compter de la séance du lundi 18 décembre, ce qui avait déclenché une ruée sur le titre.



Ce regain d'intérêt - connu sous le nom de 'S&P 500 phenomenon' - est de nature à doper le cours du groupe californien en obligeant les gestionnaires de fonds indiciels - ou ETF - à l'intégrer afin de répliquer les performances du S&P 500.



'D'un point de vue historique, une entrée au sein de l'indice S&P s'est généralement montré bénéfique au niveau du sentiment de marché, sans que cela ne détermine en soi la performance d'une action', rappellent les équipes de XTB.



Le broker rappelle ainsi que depuis son intégration au S&P 500, fin 2020, l'action Tesla n'a progressé que de 19%.



Selon XTB, c'est avant tout la capacité de la société de San Francisco à améliorer ses marges bénéficiaires et sa génération de trésorerie qui va déterminer ses performances futures.



'Sachant que le groupe affiche encore des marges relativement faibles, un élément-clé va être la poursuite de son expansion et l'atteinte d'économies d'échelle', souligne le courtier.



Les analystes font remarquer qu'Uber n'a cessé d'améliorer sa rentabilité ces derniers temps, le groupe ayant même dégagé un bénéfice net de 221 millions de dollars au titre du troisième trimestre.



A en croire Bank of America, ces bonnes performances devraient se prolonger au quatrième trimestre, le bureau d'études déclarant aujourd'hui s'attendre à ce que le groupe surperforme son secteur sur la fin de l'exercice.





Valeurs associées UBER TECH NYSE +0.35%