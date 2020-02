Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : l'analyse de Wedbush dope le titre Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +3% à la Bourse de New York. Wedbush Securities a ajouté Uber Technologies à sa liste des 'meilleures idées', affirmant que les 'nuages sombres' qui se sont accumulés depuis l'introduction en bourse de la société commencent à disparaître. Le bureau d'analyses, qui a une recommandation 'surperformance' sur le titre, a relevé son objectif de cours pour les actions Uber de 45 dollars à 50 dollars, reflétant des estimations d'EBITDA plus élevées. Wedbush a également déclaré qu'il était convaincu que la rationalisation et la consolidation de la livraison de nourriture, et la cession d'Uber Eats India, soutiendraient des résultats plus solides d'Uber Eats avec d'autres mouvements stratégiques attendus.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +2.29%