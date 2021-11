Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : l'acquisition de Transplace est finalisée information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de la plateforme logistique technologique Transplace par Uber Freight, sa filiale de transport de marchandises par camion. Dans un communiqué, le géant américain des services de véhicules de transport (VTC) précise que le rachat de Transplace a été bouclé auprès de TPG Capital pour un montant de 2,25 milliards de dollars au comptant. Uber explique que l'opération intervient à un moment où le secteur de la logistique traverse une transformation 'historique', caractérisée notamment par des coûts qui ne cessent de grimper. Cette évolution conduit bon nombre de transporteurs à moderniser leur réseau en adoptant de nouvelles technologies, comme celle de Transplace qui héberge une plateforme logistique exclusive offrant des services d'ingénierie et d'exécution pour les expéditeurs mondiaux, explique-t-il. Cette acquisition s'assortit d'un nouveau tour de table qui a vu Abu Dhabi Growth Fund (ADG), D1 Capital et GCM Grosvenor investir quelque 500 millions de dollars au sein d'Uber Freight.

Valeurs associées UBER TECH NYSE -2.19%