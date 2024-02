Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: intégré à l'indice Dow Jones Transportation Average information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Uber Technologies va intégrer dès lundi l'indice Dow Jones Transportation Average, une véritable consécration pour ce groupe californien longtemps déficitaire, mais qui dégage désormais des bénéfices.



S&P Dow Jones Indices a annoncé hier soir qu'Uber ferait son entrée sur cet indice considéré comme un bon baromètre de l'activité économique le 26 février avant l'ouverture des marchés.



Le titre remplacera JetBlue Airways, une compagnie aérienne dont le récent repli boursier a divisé par deux sa pondération au sein de l'indice.



Comme bon nombre d'indices de la famille S&P Dow Jones, l'indice est pondéré en fonction du cours des actions qui le composent, ce qui fait que les titres de faible valeur n'ont que peu d'impact sur l'indice.



Dans un communiqué, S&P Dow Jones Indices explique que l'arrivée d'Uber va permettre à l'indice d'être mieux exposé au secteur des VTC, qui s'est récemment développé.



A la Bourse de New York, le titre Uber réagissait positivement à cette perspective mercredi, affichant des gains de 0,9% en début de matinée.



Avec une hausse de 24% depuis le début de l'année, la capitalisation boursière du spécialiste de la mobilité est supérieure à 160 milliards de dollars, ce qui en fait la 47ème société cotée américaine la mieux valorisée à l'heure actuelle.





