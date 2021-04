UBER garde le cap sur ses objectifs de rentabilité, la demande repart

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Uber reste confiant dans sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté trimestriel positif d'ici la fin de l'année 2021. C'est ce qu'a indiqué le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) dans un document réglementaire. Il faut dire que la demande se redresse plus fortement que prévu aux Etats-Unis. En mars, le groupe a même enregistré un nombre de réservations brutes record. Pour en profiter, Uber avait annoncé, la semaine dernière, qu'il mettrait sur la table 250 millions de dollars de bonus pour inciter ses chauffeurs américains à reprendre le volant.

