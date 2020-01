Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : finalise l'acquisition de Careem au Moyen-Orient Cercle Finance • 03/01/2020 à 12:43









(CercleFinance.com) - Uber annonce ce vendredi la finalisation de l'acquisition, annoncée précédemment, de Careem, entreprise spécialisée dans le transport au Moyen-Orient, pour 3,1 milliards de dollars. Careem est désormais une filiale à 100% d'Uber. Fondée en 2012, Careem opère dans 120 villes à travers 15 pays, dont l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +4.27%