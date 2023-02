Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Uber: fait bien mieux que prévu au quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 14:00

(CercleFinance.com) - Uber Technologies a fait état mercredi de résultats de quatrième trimestre meilleurs qu'attendu, avec notamment un Ebitda qui ressort bien au-dessus des attentes.



Le groupe technologique a enregistré sur les trois derniers mois de l'année écoulée un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 665 millions de dollars, contre 86 millions un an plus tôt et un consensus qui visait 624 millions.



Son bénéfice net part du groupe s'est contracté, passant à 595 millions de dollars contre 892 millions de dollars sur le dernier trimestre de l'exercice 2021.



Parmi ses indicateurs opérationnels les plus suivis, Uber a annoncé une hausse de 11% du nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) au cours des trois derniers mois de l'année, à 131 millions.



Les réservations brutes, un chiffre qui mesure la valeur totale des courses et des livraisons avant la rémunération des chauffeurs et coursiers, ont quant à elles grimpé de 19% à 30,75 milliards de dollars.



Les analystes attendaient en moyenne 30,71 milliards.



Le nombre de courses a progressé de 19% pour atteindre 2,1 milliards sur le trimestre, établissant un nouveau record qui correspond à 23 millions de trajets par jour en moyenne.



Le directeur général, Dara Khosrowshahi, a déclaré que le groupe de San Francisco comptait accélérer sa dynamique de croissance en 2023, un optimisme qui faisait monter le titre de 8% en cotations avant-Bourse.