Uber: fait bien mieux que prévu au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 14:03

(CercleFinance.com) - Uber Technologies a dévoilé mardi un flux de trésorerie trimestriel très supérieur aux estimations du marché et déclaré prévoir une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre.



Le groupe technologique américain dit voir généré un flux de trésorerie disponible ('free cash flow ') record de 549 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec une consommation de cash de 47 millions de dollars un an plus tôt.



Les réservations brutes, c'est-à-dire le chiffre correspondant à la valeur totale des réservations traitées sur ses plateformes, ont augmenté de 19% pour s'établir à 31,4 milliards de dollars.



Les ventes de la branche Mobility, à savoir l'activité de VTC, ont grimpé de 40% à 15 milliards de dollars tandis que celles de la division de livraisons de repas ont progressé de 8% à 15 milliards.



La société de San Francisco a également vu son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté plus que tripler à 761 millions de dollars, contre 168 millions un an plus tôt.



Pour son deuxième trimestre, le groupe indique s'attendre à un Ebitda ajusté compris entre 800 et 850 millions de dollars, soit bien plus que la prévision moyenne des analystes, établie à 750 millions de dollars.



'Après une année de transition au niveau de sa croissance et de ses réductions de coûts, Uber a enfin atteint un point d'inflexion en termes de croissance, de trésorerie et d'Ebitda, comme Wall Street en rêvait il y a quelques années', commente Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Le titre Uber, qui a déjà repris plus de 32% de sa valeur cette année, grimpait d'environ 8% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.