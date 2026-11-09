Uber et McDonald's renforcent leur partenariat

Uber et McDonald's annoncent l'extension pluriannuelle de leur partenariat, dans le cadre de laquelle Uber deviendra le partenaire de livraison privilégié pour les commandes passées depuis l'application McDonald's, tandis que les services d'Uber seront connectés au programme de fidélité MyMcDonald's Rewards.

Les deux groupes proposeront ainsi de nouvelles fonctionnalités sur 14 marchés, à savoir les États-Unis, l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.

D'une part, Uber Eats deviendra le partenaire privilégié de McDonald's pour les livraisons intégrées à son application dans les marchés participants, notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les clients pourront commander leurs repas en livraison et suivre leur commande, de sa validation jusqu'à sa réception à domicile, sans quitter l'application McDonald's. Ils conserveront également la possibilité de commander directement auprès de McDonald's via l'application Uber Eats.

D'autre part, Uber deviendra le partenaire exclusif de la chaine de restauration rapide pour les avantages liés à la livraison et aux services de transport de personnes dans les marchés participants. À partir de ce mois-ci, les membres du programme MyMcDonald's Rewards de certains marchés pourront échanger leurs points contre des réductions sur des trajets Uber, dans le cadre d'une opération promotionnelle saisonnière accessible depuis l'application McDonald's.

À plus long terme, les deux entreprises prévoient d'introduire de nouvelles fonctionnalités permettant aux clients de cumuler des points sur certaines commandes McDonald's passées via Uber Eats, puis de les échanger contre des récompenses et des avantages dans l'application McDonald's, notamment des offres sur les trajets Uber.

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