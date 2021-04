Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : entouré avec une initiation positive d'un broker Cercle Finance • 01/04/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Uber Technologies s'adjuge 4% en début de séance à Wall Street avec le soutien de Jefferies, qui initie une couverture sur le titre du groupe de services de VTC avec un conseil 'achat' assorti d'un objectif de cours de 75 dollars. 'À mesure que les vaccins sont déployés, Uber semble idéalement positionné pour accélérer la croissance et atteindre la rentabilité', estime le broker, qui pense qu'il pourrait ainsi devenir rentable au quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +5.75%