UBER cède Uber Eats en Inde à Zomato

(AOF) - Zomato, une des applications alimentaires les plus importantes en Inde, a annoncé qu'elle avait acquis l'activité d'Uber Eats dans le pays. La plateforme américaine de livraison de repas cesse dès aujourd'hui en Inde, et redirige tous les restaurants, les partenaires et les utilisateurs vers l'appli Zomato. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais Uber possède désormais 9,99% du capital de la start-up indienne.

Deepinder Goyal, Directeur général de Zomato, a déclaré: " Nous sommes fiers d'avoir initié la découvertes de nouveaux restaurants, et d'avoir créé un leader de la livraison de repas dans plus de 500 villes. Cette acquisition renforce notre position de manière significative".

Dara Khosrowshahi, Directeur général d'Uber a déclaré: "Notre équipe Uber Eats en Inde a fait un travail incroyable au cours des deux dernières années, et j'aurais bien du mal à être plus fier pour leur implication et leur ingéniosité. L'inde reste un marché incroyablement important pour Uber et nous allons continuer d'investir dans l'activité du transport de passagers, qui est déjà clairement notre catégorie motrice. Nous avons été très impressionnés par la capacité de Zomato de croître rapidement et nous leur souhaitons tous le succès possible"