Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : cède son activité de livraison de repas en Inde Cercle Finance • 21/01/2020 à 14:29









(CercleFinance.com) - Uber a annoncé mardi la cession de son activité de livraison de repas en Inde à Zomato dans le cadre d'une opération financée par actions qui le verra prendre 9,99% du capital de la plateforme indienne. Le géant américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) va donc mettre fin, dès aujourd'hui, aux activités de sa filiale Uber Eats en Inde et rediriger tous ses clients et partenaires vers la plateforme de Zomato. 'Compte tenu de la valorisation de 3,55 milliards de dollars de Zomato récemment estimée sur le marché privé, l'opération est évaluée autour de 355 millions de dollars et met un terme à un chapitre difficile pour Uber Eats en Inde, où le groupe peinait à gagner des parts de marché face à ses concurrents locaux bien installés Zomato et Swiggy, qui contrôlent à eux deux environ 80% du marché de la livraison de repas à domicile', soulignent ce matin les équipes de Wedbush. Installé dans 24 pays, Zomato revendique plus de 70 millions d'utilisateurs par mois, auxquels il livre les plats préparés par quelque 1,5 million de restaurants.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +3.25%