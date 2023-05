Uber bien stationné après des résultats trimestriels très supérieurs au consensus

(AOF) - Uber est attendu en hausse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un Ebidta trimestriel ajusté de 761 millions de dollars, en hausse de 353% sur un an, avec un chiffre d’affaires en hausse de 29% à 8,82 milliards de dollars, contre un consensus de 8,73 milliards. Le groupe prévoit un Ebitda annuel entre 800 et 850 millions de dollars, supérieur au consensus de 749,1 millions, avec un volume de commandes brutes compris entre 33 et 34 milliards de dollars. La perte nette attribuable à Uber atteint 157 millions de dollars, contre 5,9 milliards en 2022.

"Nous avons considérablement accéléré la croissance des trajets au 1er trimestre à 24% contre 19% au trimestre précédent ", souligne Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. "Pour l'avenir, nous nous concentrons sur l'extension de nos avantages en termes de produits, d'échelle et de plateforme afin de soutenir la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net la plus élevée du marché au-delà de 2023."

AOF - EN SAVOIR PLUS