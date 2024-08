Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: bénéfices en forte hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Uber Technologies publie un bénéfice net part du groupe en croissance de 158% en comparaison annuelle, à un peu plus d'un milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 71% à 1,57 milliard.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 16% à 10,7 milliards de dollars, pour des réservations brutes en croissance de 19% à près de 40 milliards (+21% à devises constantes, dont +27% pour les services de mobilité et +17% pour les livraisons).



'Plus de personnes utilisent la plateforme, et plus fréquemment que jamais auparavant, tandis que les chauffeurs et les coursiers ont gagné un nouveau record historique de 17,9 milliards de dollars au cours du trimestre', met en avant son CEO Dara Khosrowshahi.



Pour le troisième trimestre 2024, Uber prévoit un EBITDA ajusté de 1,58 à 1,68 milliard de dollar, soit une croissance de 45 à 54% en comparaison annuelle, et des réservations brutes entre 40,25 et 41,75 milliards (+18 à 23% à devises constantes).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.