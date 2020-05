Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber : baisse du titre, émission obligataire de 750 M$ Cercle Finance • 13/05/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Uber a annoncé son intention de réaliser une émission obligataire de 750 millions de dollars échéance 2025, ce qui fait baisser le titre à la Bourse de Wall Street. Le groupe a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser le produit de cette émission obligataire pour le fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise, y compris des acquisitions potentielles. Cette décision intervient alors que le Wall Street Journal a annoncé hier qu'Uber était en pourparlers pour acquérir la société de livraison de nourriture Grubhub dans le cadre d'une transaction par échange d'actions.

Valeurs associées UBER TECH NYSE +0.15%