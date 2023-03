Uber attendu en hausse après la confirmation du caractère légal de la Proposition 22 en Californie

L'Union internationale des employés des services (SEIU), qui a intenté une action en justice contre la Proposition 22 au début de l'année 2021, devrait faire appel de la récente décision devant la Cour suprême de Californie. Celle-ci aura plusieurs mois pour décider de juger ou non l'affaire, mais entre-temps, le texte restera en vigueur.

La décision de trois juges de la cour d'appel, dévoilée par le Wall Street Journal, est une victoire pour les fournisseurs d'applications de transports de passagers et de livraison de repas qui s'appuient sur des travailleurs indépendants et ne paient pas les frais qu'un employeur paierait pour l'assurance chômage ou les congés maladie.

(AOF) - Uber est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après qu’une cour d'appel californienne a annulé lundi une décision de première instance qui avait jugé illégale la Proposition 22, mesure votée en novembre 2020 qui classait les chauffeurs d'Uber et de son concurrent Lyft dans la catégorie des entrepreneurs indépendants plutôt que dans celle des salariés.

