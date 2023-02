Uber annonce une performance trimestrielle meilleure que prévu

(AOF) - Uber est attendu en hausse de plus de 7% ce mercredi à Wall Street après la présentation des résultats en progression plus importante que prévu. Le chiffre d'affaires a augmenté de 49 % (+59 % à taux de change constant) en glissement annuel, pour atteindre 8,6 milliards de dollars, tandis que l’Ebitda ajusté ressort à 660 millions de dollars, contre un consensus de 593,06 millions et 86 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat net s’est établi à 595 millions de dollars contre 892 millions l’année précédente, avec un bénéfice net par action de 0,33 dollar contre 0,46 dollar.

"Nous avons terminé l'année 2022 sur le trimestre le plus fort de notre histoire, avec une demande robuste et des marges record", a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. "Notre dimension mondiale et les avantages uniques de notre plateforme nous placent en bonne position pour accélérer cette dynamique en 2023."

Pour le premier trimestre, Uber cible un Ebitda ajusté compris entre 660 et 700 millions de dollars. Cette prévision est supérieure au consensus de 593 millions de dollars.

