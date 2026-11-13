Uber annonce que les données relatives aux permis de conduire américains ont été volées lors d'une fuite de données

Uber UBER.N a déclaré qu'un tiers non autorisé avait utilisé des identifiants piratés chez un prestataire de services pour accéder à ses données, selon un avis publié sur le site web du procureur général de Californie.

L'avis, daté du 10 novembre, précise que le prestataire a informé Uber le 9 octobre que ces identifiants avaient été compromis et utilisés pour accéder au compte d'Uber auprès de ce prestataire. Uber a interrompu ses connexions de données avec le prestataire et a ouvert une enquête.

Le 13 octobre, l’enquête a permis de déterminer que cette tierce partie avait utilisé ces identifiants pour accéder aux données d’Uber, et que les informations personnelles des destinataires figuraient parmi les données consultées, précise l’avis.

L'avis ne mentionnait pas le nom du prestataire ni ne détaillait les données concernées. TechCrunch a rapporté vendredi que le prestataire était Fireworks AI et que les données comprenaient des informations relatives aux permis de conduire.

Uber et Fireworks AI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'avis précise que l'incident a touché environ 1 873 résidents du Rhode Island. Il contient également des instructions à l'intention des résidents du District de Columbia, du Maryland, de la Caroline du Nord, de New York et de la Pennsylvanie.

Uber a déclaré proposer aux personnes concernées un service gratuit de surveillance du crédit et d’assistance en cas de fraude par l’intermédiaire de Cyberscout, une société du groupe TransUnion. Les bénéficiaires disposent de 90 jours à compter de la date de la lettre pour s’inscrire.

La société a déclaré n’avoir identifié à ce jour aucune utilisation abusive des données.