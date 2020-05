Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber accuse une perte de $2,9 mds, perçoit des signes encourageants dans le déconfinement Reuters • 07/05/2020 à 22:55









7 mai (Reuters) - Uber Technologies UBER.N a déclaré jeudi avoir constaté des signes encourageants sur les marchés touchés par l'épidémie de coronavirus, affichant une hausse de 14% de son chiffre d'affaires, soutenue par son activité de livraison de nourriture Uber Eats. Le groupe de la Silicon Valley accuse néanmoins une perte de 2,9 milliards de dollars au premier trimestre, après une dépréciation de 2,1 milliards de dollars passée sur certains investissements minoritaires d'Uber. En excluant les 2,1 milliards de dollars de dépréciations, Uber a accusé une perte de 64 cents par action, inférieure à la perte de 88 cents prévue par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv. Uber avait initialement promis d'être rentable sur une base ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'ici la fin de cette année, mais le groupe a renoncé à cette prévision pour l'exercice annuel, en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus. Il s'est dit toutefois encouragé par les signes de reprise de l'activité avec les premières mesures de levée partielle du confinement. "Parallèlement à la flambée des livraisons de nourriture, nous sommes encouragés par les premiers signes que nous voyons sur les marchés qui commencent à rouvrir", a déclaré le directeur général, Dara Khosrowshahi. Près des deux tiers des revenus d'Uber proviennent des États-Unis et du Canada, où les mesures de confinement ont débuté à la mi-mars. Le concurrent d'Uber, Lyft LYFT.O , a fait état mercredi d'une augmentation surprise de 23% de ses revenus et a déclaré que des mesures strictes de réduction des coûts garantissaient qu'il restait sur la "voie de la rentabilité". Les actions de Lyft ont bondi de plus de 20% jeudi alors que celles d'Uber ont fini en baisse de près de 1% lors des transactions après-Bourse, après avoir gagné en séance quelque 11% dans la foulée de Lyft. (Akanksha Rana à Bangalore, Tina Bellon à New York, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LYFT RG-A NASDAQ +21.67% UBER TECH NYSE +10.92%