Uber a dégagé le premier bénéfice d’exploitation ajusté de son histoire au troisième trimestre

Pour le quatrième trimestre, Uber table sur un Ebitda ajusté compris entre 25 et 75 millions de dollars. Le consensus escomptait plus de 100 millions de dollars.

" Nos investissements précoces et décisifs dans la croissance du nombre de chauffeurs continuent de porter leurs fruits, les conducteurs revenant régulièrement sur la plateforme, ce qui permet d'améliorer encore l'expérience des clients ", a commenté Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber.

Du coté du chiffre d'affaires, il s'établit à 4,85 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, soit un bond de 72 % sur un an. Uber dépasse ainsi les attentes du consensus de près de 10%.

géant de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) et de la livraison de repas à domicile a accusé une perte nette ajustée de 23 cents par action, alors que le consensus tablait sur une perte de 37 cents par action. Fait notable : Uber est parvenu à dégager le premier bénéfice ajusté de son histoire : l’Ebitda ajusté est en effet ressorti à 8 millions de dollars.

