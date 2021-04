UBER : 250 millions de dollars sur la table pour inciter ses chauffeurs à reprendre le volant

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'avancée rapide de la campagne de vaccination anti-Covid aux Etats-Unis s'accompagne d'une reprise de l'activité économique. Et notamment de la demande de véhicules de transport avec chauffeurs. Dans ce contexte, Uber a annoncé mercredi qu'il mettra sur la table 250 millions de dollars de bonus pour inciter ses chauffeurs américains à reprendre le volant. L'an dernier, nombreux avaient jeté l'éponge face à l'effondrement de l'activité provoqué par la crise du Coronavirus.

