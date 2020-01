U10: l'activité en Asie pèse sur le chiffre d'affaires

(AOF) - U10 a présenté un chiffre d'affaires 2019 en baisse de 1,4% à 178,4 millions d'euros. Si le marché européen croît de 0,6%, hors Dutexdor, le marché asiatique lui recule de 7,4%. Les ventes du second semestre s'élèvent à 90,2 millions d'euros. Après une année 2019 marquée par de nombreuses restructurations, dont la vente de la participation majoritaire dans Dutexdor et l'intégration sous une seule entité de plus de 250 collaborateurs, U10 entend continuer sa transformation en tant qu'acteur pure-player et propose notamment un site Internet repensé.

En 2020, U10 mise sur de nouveaux accords commerciaux pour générer une croissance du chiffre d'affaires.