U.S. Steel a annoncé jeudi avoir conclu un nouvel accord provisoire d'une durée de quatre ans avec le syndicat United Steelworkers (USW), couvrant environ 11 200 salariés répartis entre ses activités nationales de laminés plats, d'extraction de minerai de fer et de tubes.
Voici plus de détails:
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L'accord, qui doit encore être ratifié, prévoit des augmentations salariales totales d'environ 19,25 % cumulées sur la durée de quatre ans, ainsi qu' une prime de ratification de 4 000 dollars pour les salariés éligibles
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Le sidérurgiste investira également 4,5 milliards de dollars dans les sites représentés par l’USW
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Selon le syndicat, l’accord concerne les salariés d’U.S. Steel travaillant dans treize sites situés en Alabama, dans l’Illinois, dans l’Indiana, au Michigan, au Minnesota et en Pennsylvanie
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L’USW a déclaré que cet investissement constituait une "disposition clé permettant d’assurer une plus grande sécurité économique et de l’emploi que ne le ferait à lui seul l’accord de sécurité nationale entre U.S. Steel et Nippon".
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La société japonaise Nippon Steel 5401.T avait conclu en juin dernier, après des mois de négociations, l'accord de 14,9 milliards de dollars portant sur l'acquisition du sidérurgiste américain .
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Les membres de l’USW chez U.S. Steel travaillaient dans le cadre d’un contrat prolongé depuis l’expiration de l’accord le 1er septembre
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