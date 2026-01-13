 Aller au contenu principal
U.S. Bancorp renforce sa présence sur les marchés des capitaux en rachetant BTIG pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

U.S. Bancorp USB.N a déclaré mardi qu'elle achèterait la société de courtage de Wall Street BTIG pour un montant maximum de 1 milliard de dollars en espèces et en actions, se dotant ainsi d'un partenaire pour renforcer sa présence sur les marchés des capitaux.

L'opération permettra à la banque d'exploiter les atouts de BTIG dans les domaines de la banque d'investissement, de la vente et du négoce institutionnels, de la recherche et du courtage de premier ordre, dans le cadre de sa diversification au-delà de ses services bancaires traditionnels.

BTIG est le partenaire de référence de la banque pour les marchés de capitaux propres depuis 2014.

"L'ajout de BTIG à U.S. Bancorp est un mouvement stratégique visant à combler les lacunes de produits clés pour nos clients entreprises et institutionnels, ce qui nous permet d'offrir une gamme plus complète de services sur les marchés de capitaux", a déclaré Stephen Philipson, responsable de la richesse, de la banque d'entreprise, commerciale et institutionnelle à U.S. Bancorp.

Les actions de la banque ont chuté de 1,3 % à 53,69 dollars dans les échanges avant la cloche après l'annonce.

U.S. Bancorp avait déclaré en octobre qu'elle avait créé une unité spécialisée dans les actifs numériques et les mouvements d'argent afin d'accélérer le développement et d'augmenter les revenus de cette activité émergente.

Fondée en 2005, BTIG opère dans 20 villes aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie et a participé à plus de 1 275 transactions bancaires d'investissement annoncées depuis 2015.

L'équipe dirigeante de BTIG rejoindra U.S. Bancorp et continuera à diriger l'entreprise dans le cadre de l'opération, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

La banque devrait publier ses résultats du quatrième trimestre la semaine prochaine.

BTIG, Goldman Sachs et Sheumack GMA étaient les conseillers de la transaction.

