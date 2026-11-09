Tyson va s'associer à un groupe d'éleveurs et relancer une deuxième équipe dans son usine de transformation de viande bovine au Texas

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(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5 et d'informations contextuelles tout au long du texte)

par Neil J Kanatt et Tom Polansek

Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi qu’elle s’associerait au groupe d’éleveurs Allied Beef et qu’elle relancerait une deuxième équipe dans son usine de transformation de viande bovine d’Amarillo, au Texas, afin de tenter de relancer une activité mise à mal par la pénurie de bétail la plus grave qu’aient connue les États-Unis depuis 75 ans.

Le creux historique de l'offre de bétail a fait grimper les coûts d'élevage, qui ont dépassé les gains réalisés par les transformateurs de viande grâce à la flambée des prix des steaks et des hamburgers. Tyson a licencié des milliers de salariés et fermé des sites plus tôt cette année.

Tyson a déclaré que le partenariat avec Allied Beef, un groupe d’éleveurs et d’engraisseurs implantés au Texas, en Oklahoma, au Nouveau-Mexique et dans d’autres États, contribuerait à créer un “modèle plus durable sur le plan économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement”.

Ce nouveau partenariat reflète probablement une reprise des importations américaines de bovins mexicains, qui représentaient auparavant entre 3% et 5% des bovins abattus aux États-Unis, a déclaré Pooran Sharma, analyste chez Stephens.

“Une relation directe avec les éleveurs pourrait offrir à (Tyson) une meilleure visibilité sur la disponibilité des bovins, une meilleure planification et une meilleure utilisation des usines”, a ajouté M. Sharma.

Le ministère américain de l’Agriculture a repris les importations de bovins en provenance du Mexique après avoir suspendu les livraisons l’année dernière afin d’empêcher l’introduction de la mouche à viande, un parasite carnivore du Nouveau Monde.

Allied Beef a déclaré que ce partenariat apporterait aux éleveurs “la stabilité et la confiance nécessaires pour investir dans leurs troupeaux”. Les éleveurs américains, qui ont considérablement réduit leurs troupeaux en raison d’une sécheresse persistante dans l’ouest des États-Unis, ont tardé à se développer, car la sécheresse et les feux de forêt ont continué à limiter la disponibilité des pâturages cette année.

La nouvelle équipe à Amarillo — l’un des principaux sites de transformation de Tyson, aux côtés de Dakota City, dans le Nebraska, et de Holcomb, au Kansas — devrait être pleinement opérationnelle d’ici l’été 2027, a indiqué Tyson. Cette mesure fait suite à la réduction, en août, du nombre d’équipes fonctionnant à pleine capacité à une seule, ce qui avait affecté environ 1 700 salariés.

En septembre, Tyson a revu à la baisse , pour la deuxième fois en un mois, ses prévisions de bénéfice annuel. La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre lundi prochain.