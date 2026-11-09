Tyson s'associe au groupe d'éleveurs Allied Beef et relance une équipe de travail dans son usine du Texas

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Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec un consortium d'éleveurs et, en prévision de cet accord, va remettre en service une deuxième équipe de production dans son usine du Texas, dans le but de relancer son activité de viande bovine, mise à mal par la pénurie de bétail aux États-Unis.

Voici plus de détails:

* L'activité bovine de l'entreprise de transformation de viande a été mise à mal par une pénurie de bétail , la plus grave depuis 75 ans, qui a fait grimper les coûts d'élevage et a dépassé les gains générés par la flambée des prix des steaks et des hamburgers

* En réaction, Tyson a procédé à des licenciements et fermé des sites plus tôt cette année

* L’entreprise a déclaré que le partenariat avec Allied Beef permettrait de soutenir les éleveurs et de mettre en place une chaîne d’approvisionnement plus durable

* La nouvelle équipe à Amarillo — l’un des principaux sites de transformation de Tyson, aux côtés de Dakota City (Nebraska) et Holcomb (Kansas) — devrait être pleinement opérationnelle d’ici l’été 2027

* Cette annonce fait suite à la signature par le président Donald Trump, en août, d’une proclamation visant à accroître les importations américaines de viande hachée afin de contribuer à faire baisser les prix pour les consommateurs à l’approche des élections de mi-mandat, une mesure qui a fait chuter les cours du bétail mais a suscité la colère des éleveurs et réduit la valeur des stocks précédemment achetés par les transformateurs de viande

* En septembre, Tyson a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois en un mois