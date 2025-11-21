Tyson Foods va fermer une usine de production de viande bovine aux États-Unis en raison de la diminution de l'offre de bétail

(Ajout de détails sur les prix du bœuf aux États-Unis et sur l'usine Tyson au Texas) par Tom Polansek

Tyson Foods TSN.N va fermer une usine de viande bovine à Lexington, Nebraska, qui emploie environ 3 200 personnes, après que les stocks de bovins américains aient atteint leur niveau le plus bas en près de 75 ans, a déclaré le conditionneur de viande vendredi.

L'offre devrait rester faible pendant au moins les deux prochaines années, obligeant les conditionneurs de viande comme Tyson et ses rivaux JBS USA et Cargill à payer des prix élevés pour les bovins qu'ils transforment en steaks et en hamburgers.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records en raison de la faiblesse de l'offre et de la forte demande, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les consommateurs. Le président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'il s'efforçait de faire baisser les prix du bœuf .

Tyson a déclaré qu'elle réduirait également les opérations dans une usine de bœuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe à pleine capacité, ce qui affectera environ 1 700 travailleurs. L'entreprise augmentera la production dans d'autres installations pour répondre à la demande des clients, selon un communiqué.

"Tyson Foods reconnaît l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés où nous opérons", précise le communiqué.