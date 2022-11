Tyson Foods : un bénéfice net de 538 millions de dollars au quatrième trimestre

(AOF) - Groupe alimentaire américain, Tyson Foods a publié pour son quatrième trimestre fiscal, clos début octobre, un bénéfice net de 538 millions de dollars soit 1,5 dollar par titre, contre 1,36 milliard et 3,71 dollars par action un an plus tôt. A plus de 13,7 milliards de dollars, les revenus du groupe spécialisé dans la viande sont en hausse de 7,2%, soutenus par des augmentations de prix pour 5,1% et par une progression des volumes vendus pour 2,1%. Le marché visait 13,49 milliards de dollars. Son BPA ajusté est de 1,63 dollar, soit 7 cents de moins que le consensus.

Son bénéfice d'exploitation ajusté a atteint les 823 millions de dollars.

" Nous avons enregistré des ventes et des bénéfices records pour l'ensemble de l'année, soutenus par notre portefeuille diversifié et la vigueur continue de la demande des consommateurs pour les protéines ", a déclaré Donnie King, CEO de Tyson Foods. " Nos résultats ont été soutenus par des opérations historiquement solides dans notre segment du bœuf et une amélioration de la performance dans notre segment du poulet ".

Sur le front des perspectives, Tyson Foods vise 1 milliard de dollars d'économies de productivité d'ici la fin de l'exercice 2024, dont plus de 400 millions de dollars au cours de l'exercice 2022, par rapport aux coûts de référence de l'exercice 2021.

