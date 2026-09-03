Tyson Foods revoit une nouvelle fois à la baisse ses prévisions annuelles alors que la pression sur le marché bovin s'accentue

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(Article entièrement révisé, avec l'ajout de commentaires de la société et d'analystes, de photos d'archives et de mises à jour sur le cours de l'action)

par Juveria Tabassum et Tom Polansek

Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuelpour la deuxième fois en un mois, alors que la pénurie de bétail aux États-Unis, la volatilité des prix et la prudence des consommateurs pèsent davantage sur son activité de viande bovine déjà en difficulté.

L'entreprise a supprimé des milliers d’emplois dans le secteur de la transformation de la viande cette année, via des fermetures d’usines visant à améliorer les résultats de sa division bovine. Cette activité est en perte constante, les coûts élevés liés à la pénurie de bétail ayant dépassé les bénéfices tirés des prix record de la viande bovine.

Le président Donald Trump a signé la semaine dernière une proclamation visant à accroître les importations américaines de viande hachée afin de faire baisser les prix pour les consommateurs avant les élections de mi-mandat de novembre. Le prix moyen de la viande hachée maigre et extra-maigre a atteint 8,41 dollars la livre en juillet, soit une hausse de plus de 38 % par rapport à il y a cinq ans.

Le décret de Trump a fait chuter les prix du bétail aux États-Unis, provoquant la colère des éleveurs et réduisant la valeur des stocks que les entreprises de transformation de viande avaient précédemment achetés.

« La révision des perspectives s'explique principalement par une compression significative des marges, dans un contexte de volatilité des prix du bétail et de l'une des pénuries de bétail les plus graves de l'histoire des États-Unis », a déclaré Tyson dans un communiqué. Cet ajustement s'explique également par « l'impact attendu de la baisse des prix du bétail sur la valeur des stocks de bétail vivant », a précisé le transformateur de viande.

CHUTE DU COURS DE L'ACTION

Tyson table désormais sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,85 milliard et 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 2,1 milliards à 2,3 milliards dedollars prévue le 3 août. L'entreprise prévoit également une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1,5 % et 2,0 % pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 2,5 % à 3,5 % attendue le mois dernier.

Le cours de l’action a reculé d’environ 7 %. Les actions des transformateurs de viande Smithfield Foods SFD.O et Pilgrim’s Pride PPC.O ont quant à elles baissé d’environ 2 %.

« Nous considérons la révision à la baisse des prévisions d’aujourd’hui comme une preuve supplémentaire que les conditions du marché du bœuf à court terme restent plus difficiles que prévu initialement, malgré les mesures énergiques prises par l’entreprise en matière de capacité de production », a déclaré Pooran Sharma, analyste chez Stephens.

Tyson a fermé cette année une immense usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska et a considérablement réduit ses activités dans une autre usine au Texas . En août, Tyson a annoncé qu’elle fermerait également ou vendrait trois de ses sites de transformation et de conditionnement de viande bovine. Ces mesures devraient commencer à alléger la pression sur les coûts d’exploitation à l’aube de l’exercice 2027, a déclaré le directeur général Donnie King.

« Les pressions sur le marché du bœuf, qui se sont intensifiées ce trimestre, reflètent la dynamique du cycle du bétail à l’échelle du secteur, qui a nécessité une action décisive », a-t-il déclaré.

DES CONSOMMATEURS PRUDENTS

Les prix du bœuf ont grimpé en flèche après qu’une sécheresse persistante dans l’ouest des États-Unis a ravagé les pâturages et contraint les éleveurs à réduire leurs troupeaux. Washington a encore restreint l’offre au cours de l’année écoulée en suspendant les importations de bétail en provenance du Mexique afin d’empêcher l’introduction d’un parasite du bétail qui se nourrit de chair.

Cependant, les consommateurs se montrent prudents en matière de dépenses discrétionnaires, a indiqué Tyson, ce qui rend le contexte plus difficile pour la demande dans les établissements de restauration.

Les entreprises de biens de consommation se heurtent de plus en plus à la résistance des consommateurs soucieux de leur budget, en particulier les ménages à faibles revenus qui se sont tournés vers des marques moins chères, des marques de distributeur et des marques bon marché.