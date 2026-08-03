Tyson Foods revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices, alors que la pénurie de bétail aux États-Unis pèse sur son activité dans le secteur de la viande bovine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'activité bovine de Tyson aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des informations sur le futur directeur général au paragraphe 5)

Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfices annuels , avertissant que les pertes de son activité de viande bovine allaient s'aggraver, car la pénurie de bétail aux États-Unis maintient les coûts d'élevage à un niveau élevé.

Les transformateurs de viande américains ont subi des pertes financières importantes dans leurs activités liées au bœuf, car la hausse des coûts d’achat du bétail a dépassé les gains générés par la flambée des prix de vente des steaks et de la viande hachée.

La révision à la baisse des prévisions de Tyson laisse présager de nouvelles difficultés financières pour le secteur, après que la société a, cette année, fermé une immense usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska et réduit considérablement l’activité d’une usine au Texas, entraînant le licenciement de milliers de salariés.

Les actions de la société basée à Springdale, dans l’Arkansas, ont reculé d’environ 3 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Jeff Schomburger, membre du conseil d’administration, devra relever ce défi dans le secteur de la viande bovine en octobre, lorsqu’il prendra la tête d’ en tant que directeur général, succédant ainsi à Donnie King, dirigeant de longue date.

Les éleveurs américains ont réduit le cheptel bovin du pays à son plus bas niveau depuis 75 ans, après qu’une sécheresse prolongée a ravagé les pâturages et fait grimper les coûts de l’alimentation animale , ce qui a entraîné une hausse des prix de la viande bovine et réduit les marges bénéficiaires des transformateurs de viande. La hausse des prix de la viande bovine a également pesé sur la demande, les consommateurs, soucieux de l’inflation, limitant leurs dépenses.

Tyson table désormais sur un résultat d’exploitation ajusté compris entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2,2 à 2,4 milliards de dollars.

Pour son activité de viande bovine, la société prévoit une perte d'exploitation ajustée comprise entre 500 et 650 millions de dollars, contre une perte initialement estimée entre 350 et 500 millions de dollars.

Les volumes de vente de viande bovine ont chuté de 15,9 % au cours du trimestre clos le 27 juin, tandis que les prix ont bondi de 12,1 %.

L'offre de bétail aux États-Unis a été encore davantage restreinte après queWashington a suspendu , il y a plus d'un an , les importations de bétail en provenance du Mexique afin d'empêcher l'introduction de la mouche à viande du Nouveau Monde , un ravageur carnivore. L'agence prévoit de commencer à lever cette interdiction ce mois-ci, même si cette mesure mettra du temps à profiter aux transformateurs de viande bovine , ont indiqué les analystes.

Face à la hausse des prix du bœuf, certains consommateurs se sont tournés vers le poulet, source de protéines moins coûteuse, ce qui a aidé Tyson à compenser en partie la faiblesse de son segment du bœuf, plus important.

Les volumes de vente de poulet ont augmenté de 1 % au cours du trimestre, tandis que la marge d'exploitation ajustée de ce segment a progressé de 11,2 %.

Tyson a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 13,87 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 14,12 milliards de dollars.

Elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 2,5 % et 3,5 %, contre une prévision des analystes de 4,3 %, selon les données compilées par LSEG. La société avait auparavant prévu une croissance comprise entre 2 % et 4 %.