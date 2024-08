Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tyson Foods: le CFO par intérim confirmé à titre définitif information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Tyson Foods a annoncé jeudi soir la nomination, avec effet immédiat, de Curt Calaway au poste de directeur financier (CFO) à titre définitif, après avoir occupé ce poste par intérim en remplacement de John R Tyson qui est actuellement en congé de santé.



Travaillant au sein du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande depuis 2006, Curt Calaway cumule près de 30 ans d'expérience dans les domaines de la finance, de l'audit et de la comptabilité.



Avant d'être nommé CFO par intérim, il a occupé le poste de CFO de l'unité aliments préparés de Tyson Foods et a été également responsable des fusions et acquisitions (M&A), ainsi que des efforts de développement de l'entreprise.





