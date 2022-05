Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods: hausse de 71% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en hausse de 71% à 2,29 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 2,4 points à 8,9% pour des revenus en croissance de 16,1% à un peu plus de 13,1 milliards.



'Bien que nous continuions de subir des pressions inflationnistes dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, nous nous efforçons de réduire les coûts', déclare Donnie King, PDG du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande.



Tyson Foods se dit en voie de réaliser les économies de productivité prévues pour l'exercice en cours, à savoir un objectif de plus de 400 millions de dollars, et prévoit des revenus annuels entre 52 et 54 milliards.





