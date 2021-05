Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods : hausse de 68% du BPA ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 10/05/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Tyson Foods affiche au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté en hausse de 68% à 1,34 dollar, dépassant sensiblement le consensus de marché, pour une marge opérationnelle ajustée de 6,5%. Les revenus du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande ont augmenté de 3,7% à 11,3 milliards de dollars, une contraction de 3,7% des volumes ayant été plus que compensée par une augmentation de 7,5% du prix de vente moyen. 'Nous observons une inflation substantielle dans notre chaine d'approvisionnement, ce qui va probablement créer des pressions sur les marges au cours de la seconde moitié de l'exercice', prévient son CEO Dean Banks.

Valeurs associées TYSON FOODS -A- NYSE +0.03%