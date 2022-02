Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods: hausse de 48% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods affiche au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté en progression de 48% à 2,87 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 11,1%, contre 9,5% un an auparavant.



Ses revenus ont augmenté de 23,6% à un peu plus de 12,9 milliards de dollars, avec une quasi-stagnation des volumes, mais une augmentation de près de 20% des prix de ventes moyens, tirée en particulier par l'activité boeuf.



'Notre performance reflète la résilience de notre portefeuille multi-protéines, même avec une volatilité continue sur le marché', commente son PDG Donnie King, qui met aussi en avant les mesures prises pour améliorer la productivité.





Valeurs associées TYSON FOODS -A- NYSE 0.00%