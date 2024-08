Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tyson Foods: BPA trimestriel presque multiplié par six information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie un BPA ajusté en hausse de 480% à 0,87 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 2,3 points à 3,7%, pour des ventes en croissance de 1,6% à plus de 13,3 milliards.



'Nos actions disciplinées et l'accent que nous mettons sur les fondamentaux ont entraîné un redressement positif de l'entreprise', commente son CEO Donnie King, pointant le bénéfice d'exploitation ajusté le plus élevé des sept derniers trimestres.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars, ainsi que des ventes 'relativement stables' par rapport à l'exercice précédent.





