Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods : BPA sous les attentes au 2e trimestre Cercle Finance • 04/05/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Tyson Foods affiche au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 36% à 77 cents, manquant de plus de 25 cents l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée de 4,6%. Les revenus du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande ont augmenté de 4,3% pour atteindre un record à près de 10,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,6% des volumes combinée à une hausse de 1,6% du prix de vente moyen. 'Nous ne pouvons anticiper pendant combien de temps les défis posés par le Covid-19 persisteront, mais notre bilan solide et l'ampleur de nos liquidités nous rendent confiants dans nos perspectives à long terme', affirme son directeur général Noel White.

Valeurs associées TYSON FOODS -A- NYSE 0.00%