Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods : BPA presque doublé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods affiche au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA ajusté presque doublé (+93%) à 2,70 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 10,8%. Ses revenus ont augmenté de 24,5% à 12,5 milliards de dollars, croissance observée dans l'ensemble de ses segments d'activité et soutenue à la fois par une augmentation de ses volumes et une hausse de son prix de vente moyen. 'Nous avons continué de nous renforcer financièrement, réduisant notre dette et investissant dans la croissance future pour répondre à la fois aux contraintes de capacités et à la demande croissante', indique le CEO Donnie King.

Valeurs associées TYSON FOODS -A- NYSE 0.00%