Tyson Foods bat le consensus

(AOF) - Tyson Foods a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annoncé des prévisions annuelles en ligne avec les attentes. Au premier trimestre de son exercice fiscal, la société agro-alimentaire américaine a réalisé un bénéfice net de 2,87 dollars par action, contre 1,94 dollar par action un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 1,93 dollar. Le chiffre d'affaires est passé en un an de 10,46 milliards à 12,9 milliards de dollars. Wall Street visait 12,17 milliards. Le prix du boeuf a augmenté en moyenne de 32% au cours du trimestre, celui du poulet de 20% et du porc, de 13%.

Pour l'exercice complet, le groupe table sur des ventes dans le haut de la fourchette comprise entre 49 et 51 milliards de dollars. Les analystes prévoient 50,53 milliards.

