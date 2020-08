Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tyson Foods : baisse du BPA bien moins forte que prévu Cercle Finance • 03/08/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Tyson Foods affiche au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté en baisse de 5% à 1,40 dollar, dépassant toutefois d'une cinquantaine de cents l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée de 7,6%. Les revenus du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande ont diminué de 8% à dix milliards de dollars, une hausse de 2,6% du prix de vente moyen n'ayant pu compenser une contraction de 10,6% des volumes. En marge de cette publication, Tyson Foods fait part de la nomination de Dean Banks pour succéder à Noel White comme directeur général (CEO), à partir du 3 octobre. Noel White deviendra alors vice-président exécutif du conseil d'administration.

Valeurs associées TYSON FOODS -A- NYSE -0.29%