Tyson Foods: baisse de 29% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 13:27

(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie au titre de son dernier trimestre 2021-22 (clos le 1er octobre) un BPA ajusté de 1,63 dollar et un bénéfice d'exploitation ajusté de 823 millions de dollars, en baisses dans les deux cas de 29% en comparaison annuelle.



A plus de 13,7 milliards de dollars, les revenus du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande s'est accru de 7,2%, soutenus par des augmentations de prix pour 5,1% et par une progression des volumes vendus pour 2,1%.



'Notre programme de productivité, conçu pour générer plus d'un milliard de dollars d'économies annuelles récurrentes d'ici fin 2024, s'est accéléré plus tôt que prévu et devrait maintenant être réalisé d'ici la fin de l'exercice 2022-23', indique le CEO Donnie King.